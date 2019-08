Widerstand hat Wirkung erzielt: Internat der Waldschule gerettet

Weil im Internat – statt wie früher 50 – jetzt nur mehr fünf Kinder untergebracht sind, hatte das Land versucht, für die übrigen Bewohner andere – individuelle – Lösungen zu finden. Bis 18 Uhr hätten sie in der Waldschule und in der Nacht sowie an den Wochenenden in anderen Heimen und Betreuungseinrichtungen untergebracht werden sollen.