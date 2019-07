Land schließt Internat: „Kinder werden auf die Straße gesetzt“

„Es klingt sehr hart. Aber in Wahrheit werden hier behinderte Kinder auf die Straße gesetzt“. Birgit Zöchling-Päsler ist die Obfrau des Elternvereins der Wiener Neustädter Waldschule. In der Sonderschule werden seit Jahrzehnten schwerst und mehrfach behinderte Kinder professionell betreut und beherbergt.

Neben dem Schulunterricht und der Nachmittagsbetreuung hat sich zur Entlastung alleinerziehender und berufstätiger Eltern auch ein Internat etabliert, in dem die Kinder dauerhaft versorgt werden – auch mit medizinisch-therapeutischer Rehabilitation. Mit 1. November schließt das Land Niederösterreich allerdings diese Internatseinrichtung. Die betroffenen Kinder sollen bis 18 Uhr in der Waldschule bleiben und in der Nacht und an den Wochenenden in anderen Heimen und Betreuungseinrichtungen untergebracht werden.