Am 4. September 2003 wurde Christoph Prinz vom Gemeinderat zum Stadtchef gewählt, am 22. November 2022 endet nun seine Ära. „Ich werde das Amt des Bürgermeisters der Stadtgemeinde Bad Vöslau sowie mein Gemeinderatsmandat niederlegen. Auch aus allen Funktionen in diversen Verbänden werde ich ausscheiden“, kündigte Prinz an.

Seit 1995 ist der gebürtige Bad Vöslauer (Bezirk Baden) aktives Mitglied in der Liste Flammer, die zehn Jahre zuvor österreichweit für Aufsehen gesorgt hatte, als man beim erstmaligen Antreten die absolute Mehrheit in der Kurstadt holte. 1998 wurde Prinz von Listen-Gründer und Bürgermeister Alfred Flammer in den Gemeinderat geholt, kurze Zeit später war er bereits Stadtrat. Wenig später wurde der studierte Raumplaner hauptberuflich Bürgermeister.