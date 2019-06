Absage an Zuzug muslimischer Familie: Gemeinde muss neu prüfen

Wirbel ist um den geplanten Grundstückskauf einer muslimischen Familie in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) entstanden. Bürgermeister Johann hatte zuvor erklärt, die Weinviertler Gemeinde habe "kein Interesse" am Zuzug einer palästinensischen Familie, und zwar wegen ihrer Religion. Der KURIER berichtete. Nun will die Marktgemeinde die Causa neu prüfen, wurde auf der Webseite mitgeteilt.

"Die unterschiedlichen Kulturkreise der islamischen sowie der westlichen Welt" würden "in ihren Wertvorstellungen, Sitten und Gebräuchen weit auseinander liegen", hielt der Bürgermeister in einer Erklärung an die Grundverkehrskommission dem Bericht zufolge fest. Dies ziehe sich bis ins gesellschaftspolitische Leben.