Abgebrochenes Rotorblatt: Die Aufräumarbeiten laufen

Parallel dazu sucht Vestas nach einem neuen Rotorblatt für die Anlage, was laut EVN aber dauern wird. Bei dem beschädigten Modell wiegt ein Flügel rund 8.000 Kilogramm. Dementsprechend wird es einen Sondertransport und Straßensperren brauchen, um den Ersatzteil anzuliefern und zu montieren. „Bis dahin bleibt die Anlage außer Betrieb“, sagt Zach. Die fünf weiteren Windräder auf dem Gelände wurden ebenfalls überprüft und sind nach Angabe der EVN in Ordnung. Insgesamt wird in dem EVN-Windpark Obersiebenbrunn Strom für 15.000 Haushalte erzeugt, ein einzelnes Rad versorgt 2.300 davon.