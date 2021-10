Abgebrochener Rotorflügel: Verkettung mehrerer Fehler

Die Verkettung mehrerer ungewöhnlicher Fehler hat laut EVN dazu geführt, dass Anfang August in einem Windpark in Glinzendorf (Bezirk Gänserndorf) bei einem Windkraftwerk ein Rotorblatt abgebrochen und abgestürzt ist.

Beim defekten Windrad stehen die Reparaturarbeiten inzwischen vor ihrem Abschluss. Als letzter Schritt wird nun ein neues Rotorblatt montiert, hieß es in einer Aussendung am Sonntag. Verletzt wurde bei dem Vorfall am 7. August niemand.