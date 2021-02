„Abgebrannt“: Ende der Großraumdiscos

Der Brand in der Disco „Nova“ ist kein Einzelfall. Auch andere Großraumdiscos wurden rund um die Nullerjahre Opfer der Flammen – und die Umstände waren stets mysteriös.

In der Nacht auf den 1. April 2010, just ein Ruhetag, brach in der Diskothek „Schatzi“ in Hagenbrunn (Bezirk Korneuburg) Feuer aus. Eine Polizeistreife bemerkte, dass Rauch aus dem Gebäude drang. Obwohl mehr als 100 Feuerwehrleute zum Einsatzort rasten, brannte das „Schatzi“ komplett aus.

Schon bald stellten Ermittler laut einem Medienbericht fest, dass an sieben Stellen Brandbeschleuniger benutzt wurde. Dazu waren Alarmanlage und Videoüberwachung ausgeschaltet. Doch etwaige Täter wurden nie gefunden. Schließlich wurde das Ermittlungsverfahren gegen den damaligen Eigentümer eingestellt. 2015 wurde die Ruine abgerissen.

Zigarette als Brandauslöser

Rund drei Jahre zuvor war die Disco „Hollawood“ in Hollabrunn in Flammen aufgegangen. In der Nacht auf den 28. Jänner 2007 fand in dem Lokal noch eine „1-Euro-Party“ statt. Gegen 5.30 Uhr verließen die letzten Gäste die Diskothek. Um 7 Uhr brannte sie lichterloh. Der Schaden, wurde damals kolportiert, betrug eine Million Euro.