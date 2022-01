90.000 Menschen betroffen: Wer parken will, darf nicht mehr wählen

Entspannt bleibt man unterdessen im Burgenland. Dort ist es möglich, als Zweitwohnsitzer seine Stimme bei Landtags- oder Kommunalwahlen abzugeben – und das wird es auch bleiben. „Das ist eine gute und bewährte Regelung, an der wir auch festhalten werden“, sagt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) auf KURIER-Anfrage. Schon seit jeher seien viele Burgenländer in Wien hauptgemeldet gewesen, diese wolle man weiter am politischen Leben in den Gemeinden teilhaben lassen. Das Burgenland ist nun das einzige Bundesland, in dem eine derartige Regelung gilt.