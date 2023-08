65 Kindergartenplätze in Neunkirchen von neuem Träger gerettet

Groß war die Verunsicherung, als die Erzdiözese Wien vor drei Jahren ankündigte, sich ab 2022 aus allen Pfarrkindergärten in Niederösterreich zurückzuziehen.

Einer der größten betroffenen Standorte ist der Pater-Kolbe Pfarrkindergarten in Neunkirchen. Mit Freitag übernimmt nun ein neuer Träger die Bildungseinrichtung für bis zu 65 Kinder in der Bezirkshauptstadt. Zum 50-jährigen Jubiläum im September gibt es damit im Kindergarten doppelten Grund zur Freude.

Für den Verein für Franziskanische Bildung (VfFB), der in NÖ, OÖ und der Steiermark 50 Bildungseinrichtungen an 18 Standorten mit 7.000 Kindern und Jugendlichen führt, ist Neunkirchen ein „perfect match“: „Wir haben den Verein mit dem Ziel gegründet, dass die franziskanischen Werte in unseren Bildungseinrichtungen weitergetragen werden“, erklärt die Vorstandsvorsitzende des Vereins für Franziskanische Bildung, Sonja Dolesch.