5.000 Sozialwohnungen als Waffe gegen die Armut in Wiener Neustadt

Die aktuelle Teuerungswelle in allen Bereichen des täglichen Lebens bleibt dominantes Thema auch in der niederösterreichischen Landespolitik. „Es betrifft nicht mehr nur die Ärmsten, es ist in der Mittelschicht angekommen“, konstatierte der Wiener Neustädter SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger am Freitag. Gemeinsam mit Landesparteichef Franz Schnabl und Nationalrätin Petra Tanzler präsentierte er Vorschläge zur Entschärfung der Situation – und ließ besonders mit einer Forderung aufhorchen: „Wir brauchen mindestens 5.000 neue Sozialwohnungen im Raum Wiener Neustadt bis zum Jahr 2030.“