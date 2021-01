40-Jähriger tot unter Parkdeck: Obduktion wurde angeordnet

Gerichtsmedizin

Weil bei der Totenbeschau durch den zuständigen Amtsarzt der Stadt, Viktor Hladky, keine erkennbare Todesursache festgestellt wurde, regte der Mediziner bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine gerichtsmedizinische Untersuchung des Leichnams an. „Wir haben eine Obduktion in Auftrag gegeben und warten auf das Ergebnis“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Erich Habitzl.

Aufgrund der Vorgeschichte des Mannes kann auch eine Drogen-Intoxikation nicht ausgeschlossen werden. Indes ist in politischen Kreisen eine Debatte entbrannt. „Menschen sollten nicht im Freien schlafen müssen“, so SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger. Wie die Recherche ergab, waren bei den Notschlafstellen der Stadt vergangene Woche aber Betten frei.