Die Gemeinden wiederum müssten 20 Millionen Euro für die Grabarbeiten und den Anschluss von maximal 6.300 Haushalten vorfinanzieren. Über die Betreiber des Glasfasernetzes und die Nutzer kommt dieses Geld aber wieder zurück. In den Landgemeinden, in denen ja Kernzonen in den Ortschaften schon ausgebaut sind, könnte mit dem Projekt eine nahezu flächendeckende Glasfaserversorgung erreicht werden.

Weil ein Hauptkriterium der anonymen Fachjury, die die Förderungen in den nächsten Monaten zusprechen wird, die Anzahl der förderfähigen Häuser im Projekt sei, rechnet Wolfgang Voglauer, von der Planungsfirma IKW mit guten Chancen für die Mostviertler Kommunen. Aus dem 450-Millionen-Topf werden NÖ 129 Millionen zugesprochen. Welche blaugelben Mitbewerber es noch gibt, weiß man im Mostviertel nicht. Kasser: „Ich vermute, dass unser Projekt das größte ist“.