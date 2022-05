Tränen der Freude bei großer Polizei-Angelobung in St. Pölten

Dass sich die Polizei in Niederösterreich in einem Generationenwechsel befindet, war gestern einmal mehr in St. Pölten zu sehen. 277 Polizistinnen und Polizisten wurden am Traisenplatz im Regierungsviertel ausgemustert bzw. für den Dienst in der Exekutive angelobt.

Kampf gegen die Schleppermafia

„Die Menschen und das Land können sich auf die Polizei verlassen. Aber auch die Polizei kann sich auf das Land als Partner verlassen“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in ihrer Festrede. Innenminister Gerhard Karner betonte, dass die Polizei vor in allem in den vergangenen Wochen und Monaten sehr gefordert gewesen sei. Drei Bereiche sprach Karner explizit an: den Kampf gegen jegliche Form des Extremismus, die Schleppermafia und Cyberkriminalität.