1.800 Kilometer auf dem Rad: Wie Mödlings Kulturstadtrat "entspannt"

Doch ein stressbedingtes Missgeschick sollte die Lauf-Karriere schließlich beenden. Zur Teilnahme am Florenz-Marathon hatte Schimanowa in der Eile zwei verschiedene Schuhe eingepackt. "Mit unterschiedlich dicker Sohle", erzählt er. Der Mödlinger startete trotzdem. "Bei Kilometer 15 hatte ich schon Schmerzen, bei Kilometer 20 wollte ich aufgeben. Ich habe trotzdem bis ins Ziel durchgehalten, mir dann aber gesagt: Das wars. Ich höre mit dem Laufen auf."

Am Anfang war das Laufen. Um der berufsbedingten Gewichtszunahme entgegenzuwirken, setzte sich Stephan Schimanowa schon kurz nach Beginn seiner politischen Laufbahn in Bewegung. "Als ich einen Nierenstein bekam, war mir klar, dass ich etwas tun muss", erinnert er sich zurück. Bald darauf reichte die Form schon für die ersten Marathon-Teilnahmen .

Um aber nicht auch die sportliche Betätigung an sich einzustellen, rückte der Mödlinger Sozialstadtrat das Radfahren wieder in den Mittelpunkt seiner Freizeitaktivitäten. "Ich war schon als Kind mit meinem Vater viel Rad gefahren, an seinem Sterbebett habe ich ihm dann versprochen, eine Tour nach Italien, die ich schon länger geplant hatte, in Angriff zu nehmen."

2.600 Kilometer nach Spanien

Zu seinem 40. Geburtstag wollte Stephan Schimanowa den Jakobsweg erradeln - von Österreich aus. "Mir wurde aber klar, dass ich nicht so lang Urlaub nehmen konnte, daher habe ich gekündigt - hatte aber eine Wiedereinstellungszusage", erzählt er. In einem Monat und zehn Tagen strampelte er daraufhin bis ins spanische Santiago de Compostela. 2.600 Kilometer. "Die bislang längste Fahrt. Ein extremes Erlebnis", erinnert sich der Mödlinger.