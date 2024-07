Seltene Tiere, bedrohte Lebensräume: Im Einsatz für die Trockenrasen

Der Wiederherstellung dieser Trockenrasen hat sich daher der Österreichische Alpenverein verschrieben. Weil dies mit hohem Arbeitsaufwand verbunden ist, organisiert man sogenannte "Umweltbaustellen" - wie aktuell bei Pfaffstätten im Bezirk Baden. Dort werden Büsche entfernt, um den darunterliegenden Rasenflächen ausreichend Licht und Wasser zukommen zu lassen. Und die Organisatoren freuen sich über eine Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern.

Sie zählen zu den arten- und insektenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Trockenrasen beherbergen viele gefährdete Tierarten und für Menschen wichtige Bestäuber, Sie sind durch ihr dichtes Wurzelnetz außerdem stabile Kohlenstoffspeicher. Gleichzeitig gehören sie aber auch zu den am stärksten gefährdeten Lebensräumen .

„Die Wiederherstellung von Trockenrasen in der Region war in den letzten 16 Jahren nur durch die Zusammenarbeit vieler verschiedener Akteure möglich“, freut sich Projektleiterin Irene Drozdowski. "Unterstützung bekommen unsere 16 Teilnehmer der Umweltbaustelle, die teilweise sogar aus Polen und Ungarn angereist sind, von weiteren neun Freiwilligen aus der näheren und weiteren Umgebung, die tageweise dazustoßen und mitanpacken."

Beweidung mit Ziegen

Im Rahmen der Aktion „Vielfalt am Alpen-Ostrand“ unterstützen die Helfer ein neues großes Projekt zur Wiederherstellung von Trockenrasen an der Thermenlinie. Im Zentrum stehen ehemalige, mittlerweile verwaldete Hutweideflächen in den Gemeinden Baden, Bad Vöslau und Pfaffstätten. Man rückt mit Scheren, Sägen und Krampen aus, um Teile der Wiederherstellungsflächen für die Beweidung mit Ziegen vorzubereiten. Die Tiere verbeißen dann Gehölze und tragen dadurch zur Erhaltung der Trockenrasen bei. "Entstehen wird letztlich eine parkähnliche, vielfältige Landschaft mit Trockenrasen, Einzelbäumen, Baum- und Gebüschgruppen", sagt Drozdowski.

Stefan Knöpfer vom Verein Hirtenkultur ergänzt: „Mit den Wiederherstellungsprojekten von wertvollen Grasländern kommen auch die Weidetiere wieder zurück, die so lange Zeit hier waren. Denn die Trockenrasen können nur wiederhergestellt werden, wenn man auch die Weidetiere wie Ziegen und Schafe dafür hat – und damit verbunden die Hirten.“