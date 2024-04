170 Jahre alt: Semmering wird für Bahnverkehr gesperrt

Bahnfahrer haben derzeit kein leichtes Leben. Mangels verfügbarer Triebfahrzeuge war es am 12. Februar im Nah- und Regionalverkehr in der Ostregion zu massiven Einschränkungen gekommen. 50 der insgesamt 2.700 Zugverbindungen wurden gestrichen. Nach den Osterferien konnte am Dienstag wieder großteils auf Normalbetrieb umgestellt werden.

So werden alle im ursprünglichen Fahrplan vorgesehenen Züge der Linie S3 wieder angeboten, womit auch der Fahrplantakt von rund 15 Minuten reaktiviert wird. Zwischen Hollabrunn und Wien waren etliche Züge eingestellt worden. Durch die Lieferung von vier frei gewordenen Nahverkehrszügen aus Tirol und massive Anstrengungen in den Werkstätten der ÖBB konnten vermehrt Fahrzeuge für den Fahrgastbetrieb flott gemacht werden, heißt es dazu von den ÖBB.