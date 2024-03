Zugausfälle: Tatsächlich 30 Züge weniger zwischen Wien und Korneuburg

Daher kündigten die ÖBB vor einigen Wochen an, dass zwischen 12. Februar und Ostern 18 Verbindungen auf der Strecke gestrichen werden. Eine Information, die das Klimabündnis Langenzersdorf nun in einem Schreiben an die ÖBB anzweifelt: Es ortet eine „unzureichende bzw. fehlerhafte Informationspolitik“, denn tatsächlich würden 30 Züge pro Tag ausfallen – und das ohne einer Fahrplaninformation am Bahnsteig.