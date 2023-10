17 Verletzte am Faschingsumzug: Geldstrafen für Verantwortliche

Zu viele Partygäste

Man bedaure den Vorfall, habe aber bei der Vorbereitung großen Wert auf Sicherheit gelegt, betonte einer von ihnen: „Wir haben zu sechst am Geländer gerüttelt wie die Wahnsinnigen, es hat nicht einmal gewackelt. Wir waren sicher, dass da nichts passieren kann.“ Im Laufe des Umzugs habe sich die Zahl der Mitfahrenden jedoch massiv erhöht – auf bis zu 50 Personen, die Alkohol in Mengen konsumierten. In einer Kurve mit leichter Steigung wurden sie gegen die seitliche Sicherung gedrückt, die daraufhin nachgab.