Klimaaktivisten kleben in St. Pölten: Versammlung wird nicht aufgelöst

Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" protestieren auch am Donnerstag wieder. Dieses Mal wieder in St. Pölten. Gegen 8 Uhr kam es zu einem Sitzstreik am St. Pöltner Schulring in der Höhe der Schulgasse, berichtet die "Letzte Generation" in einer Aussendung.

