Protestaktion von "Letzter Generation" legte Verkehr in St. Pölten lahm

In sogenannten "Krisengesprächen" plant die "Letzte Generation" nun eine Informationskampagne. Man will Menschen in ganz Österreich zum Thema Klimakonflikt informieren und eine Gelegenheit bieten, Fragen zu stellen. Die gibt es etwa am 28. August und Mittwoch 30. August um 18.00 Uhr im Solektiv, Spratzerner Kirchenweg 81, St. Pölten sowie am 30. und 31. August um 19:00 Uhr online.

