15 Millionen für Feuerwehren als Ersatz für Mehrwertsteuer

Das Bohren harter Bretter hatte Erfolg. Die Bundesregierung unterstützt die Freiwilligen Feuerwehren in Österreich mit einer Sonderinvestprämie in der Höhe von 15 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds für die Anschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung. Diese Unterstützung stellt einen Ausgleich für die 20 Prozent Mehrwertsteuer dar, die bei derartigen Investitionen anfällt. Immer wieder war eine derartige Unterstützung aus Niederösterreich gefordert worden, wo die Feuerwehren die Steuer schon bisher aus Landesmitteln ersetzt bekamen.

Neues Gesetz

Das dazugehörige Gesetz ist am heutigen Donnerstag in Begutachtung gegangen und wird in der nächsten Nationalratssitzung eingebracht. Es soll bereits für das heurige Jahr gelten, kündigten Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner, beide ÖVP, an. „Die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehren haben unschätzbaren Wert für unsere Gesellschaft und die Sicherheit der Menschen. Unsere Feuerwehren finanzieren einen Großteil ihrer Ausstattung über Spenden und eigene Aktivitäten. Jede Investition, die die Feuerwehren tätigen, ist gleichzeitig auch eine Investition in die Sicherheit und Krisenvorsorge unseres Landes“, begründete Nehammer.