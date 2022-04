Purkersdorf: Historischer Fund in Samariter-Laden

Das Werk befindet sich in gutem Zustand. Die Ausgabe ergänzt nun an der BOKU die Mineralien- und Gesteinssammlung von Kronprinz Rudolf und soll in Kürze an Ort und Stelle auch in den Ausstellungsvitrinen zu sehen sein.

Das „Kronprinzenwerk“ ist die 1883 von Kronprinz Rudolf in Auftrag gegebene erste landeskundliche Enzyklopädie über die Kronländer, Völker und Landschaften der österreichisch-ungarischen Monarchie. Bis 1902 erschienen 24 Bände mit über 16.000 Seiten und 4.500 Illustrationen. Mehr als 430 Autoren, 260 Künstler sowie die besten Wissenschafter der Monarchie widmeten sich dem Vorhaben, das Leben der Bevölkerung in allen Teilen des Reiches ebenso festzuhalten wie die Landschaft und Natur.