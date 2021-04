Das wollen SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler und sein Team nicht abwarten. Sie fordern weiterhin ein Schwimm- und Vergnügungsbecken mit Wasserrutsche und Sprungturm. Zur Erinnerung: Vor ihrer Abwahl hat die SPÖ-geführte Stadtregierung einen Generalplan für eine neue Badelandschaft um 25 Millionen Euro erstellen lassen. Das Budget dafür ließ die frühere Bürgermeisterin Ursula Puchebner allerdings bis zum Abgang vermissen.

"Digitale Diktatur"

Der selbe Planer wurde nun beauftragt, die schwarz-grüne Konzeption in Pläne umzuarbeiten. „Das wurde im Baubeirat in demokratischer Weise so beschlossen. Jetzt warten wir, was der Planer vorlegt“, sagt ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter. Von einer „digitalen Diktatur“ lasse man sich jetzt nicht beeindrucken, kommentierte Brandstetter die SPÖ-Kampagne. Die Ergebnisse des Planers werde man öffentlich mit der Bevölkerung diskutieren, bevor die Umsetzung in Auftrag gegeben wird. Das kostengünstigere Alternativkonzept von Schwarz-grün biete jedenfalls einmalige Vorteile, glaubt Brandstetter. Dabei verwies er etwa auf die Gratisnutzung des Beach-Volleyballplatzes oder den Anschluss des Ybbstalradwegs an das Badareal.