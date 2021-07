100 Drogenlenker nach Flow-Musik-Festival aus dem Verkehr gezogen

Ein bekanntes Musik- und Electronic-Dance-Festival am vergangenen Wochenende in Eggendorf bei Wiener Neustadt hat nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre auch das Interesse der Polizei auf sich gezogen. Tausende Musikfans kamen vom 22. bis zum 25. Juli bei der "Flow-Experience" zusammen um in einem Naturschutzgebiet bei Eggendorf ausgelassen zu den Klängen diverser DJs und Live-Acts zu feiern, zu tanzen und sich im Schlamm zu wälzen. Das Festival versprüht auf diese Art einen Hauch von Woodstock.

Bedienstete der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich führten im Zusammenhang mit dem Festival von 22. bis 25. Juli gemeinsam mit Bediensteten des Bezirkspolizeikommandos und der Landesverkehrsabteilung Wien eine "Aktion scharf" gegen Drogen im Straßenverkehr durch. Aus Sicht der Exekutive kann man den Schwerpunkt durchaus als Erfolg bezeichnen.