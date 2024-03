Nach Eklat vor Gericht: Zwei Staatsverweigerer in Kärnten in U-Haft

Untersuchungshaft wegen Verdunkelungs- und Tatbegehungs- und Fluchtgefahr

Was im ersten Moment vielleicht zum Schmunzeln verleitet, wird von der Polizei allerdings nicht auf die leichte Schulter genommen. Wie der KURIER in Erfahrung bringen konnte, kam es nun erst vor wenigen Tagen zur Verhaftung der beiden Staatsverweigerer. Am 19. März wurde zunächst der 70-Jährige in Wolfsberg festgenommen und nur einen Tag später die 30-jährige Staatsverweigerin im Bereich Villach-Land.

Dies bestätigt auch der Sprecher des Landesgerichts Klagenfurt, Christian Liebhauser-Karl. "Wegen Tatbegehungs-, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr wurde in beiden Fällen die U-Haft verhängt."