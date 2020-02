Das Vorhangverbot des Burgtheaters

Ganz anders die Meinung des nicht minder bedeutenden Schauspielers Raoul Aslan, der vor dem Theatertreffen dreier Bühnen prophezeite: „Nachher wird man sagen, das Berliner Staatstheater hat 35 Vorhänge gehabt, das Deutsche Theater hat 45 Vorhänge gehabt und das Burgtheater h ä t t e 55 Vorhänge gehabt.“

Was das Wort Tradition in Wien bedeutet, erkennt man auch daran, dass das Vorhangverbot nur an der „Burg“, nicht aber an deren Dependance, dem Akademietheater, galt. Dort mussten sich die Mimen – ob sie wollten oder nicht – verbeugen. Die einzige Ausnahmegenehmigung wurde Paul Hörbiger erteilt, der jeden Abend nach der Vorstellung in sein niederösterreichisches Domizil nach Wieselburg pendelte und der Theaterdirektion glaubhaft versichern konnte, dass er den um 23.45 Uhr vom Westbahnhof abfahrenden letzten Zug versäumen würde, so er gezwungen wäre, den Applaus entgegenzunehmen.