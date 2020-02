Operbälle der Vergangenheit - das waren noch Feste

Der 9. Februar 1956 war ein großer Tag für die Republik. Die im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstörte Wiener Staatsoper war drei Monate davor glanzvoll wiedereröffnet worden, jetzt galt es, dem Haus neben seiner kulturellen auch eine gesellschaftliche Bedeutung zu geben. Die Idee lag auf der Hand: Ein Opernball muss her!

Wer in den Tageszeitungen vom Februar 1956 blättert, findet bei den Berichten zum ersten Opernball der Zweiten Republik kaum Hinweise auf prominente Gäste. Natürlich saßen Bundespräsident Theodor Körner, Kanzler Julius Raab und die komplette Regierung staatstragend in der „Kaiserloge“. Aber sonst: Industrielle, Banker, Diplomaten – die keinen allzu großen Wert darauf legten, in den Society-Spalten (die es in ihrer heutigen Form damals noch gar nicht gab) erwähnt zu werden.