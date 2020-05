Die Bahn hält Hof am Hauptbahnhof

Hanna Reiter und ihr Sohn Helmut stehen ganz vorne in der Schlange. „Wir waren neugierig, was der neue Bahnhof so kann“, erzählt die Pensionistin. Als „be­geisterte Bahnfahrer“ haben sie sich angestellt, um ein Ticket für die Schnupperfahrt zum neuen Bahnhof Tullnerfeld (siehe unten) zu ergattern. Die Zeit bis zur Fahrt über­brücken Mutter und Sohn mit einer Bahnhofsführung. In großen Gruppen werden die Menschen durch die Baustelle geführt, Baumanager Georg Habersack beantwortet geduldig die Fragen der Besucher. Es sind überwiegend Pensionisten, bewaffnet mit großen Kameras und großem Fachwissen.

Seit 2010 wird am größten Bahnhof Österreichs gearbeitet, bis zu 600 Arbeiter waren in Spitzenzeiten gleichzeitig auf der Baustelle. Noch immer ragen ein halbes Dutzend Kräne über das moderne Rautendach, doch langsam nimmt der Bahnhof Form an.