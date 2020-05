Private ÖBB "frühestens" 2015

„Definitiv falsch“ sei die Behauptung, dass sein Bonus an die Reduktion der Mitarbeiterzahl geknüpft sei, sagt Kern. Zählen würden Faktoren wie die Pünktlichkeit der Züge, das Konzernergebnis oder Ziele aus der Personalentwicklung, „aber nicht die Kopfzahl“.

Das „Rückzugsgefecht“ des Schienengüterverkehrs nehme derzeit in Ländern wie Italien dramatische Ausmaße an. Die Schiene sei aufgrund der Problematik der „letzten Meile“ selbst in Ländern wie der Schweiz, wo es sogar Lkw-Maut auf Bundesstraßen gibt, maximal „eingeschränkt konkurrenzfähig“. Auch im Osten „implodieren“ die Staatsbahnen, sagt Kern. Die Rail Cargo Austria ( RCA) werde daher verstärkt mit eigenem Gerät in den Ost-Märkten auftreten. Die Übernahme hochdefizitärer Konkurrenten sei jedoch sinnlos.