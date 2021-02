Zwölf Gemeinden und Land errichten Businesspark bei S7

Die Grundsatzbeschlüsse zu dem Vorhaben liegen in den Gemeinden vor. Bis in den Herbst sollen die Widmungsfragen geklärt werden, „wir hoffen, dass wir in der zweiten Jahreshälfte mit der Vermarktung der Flächen starten können“, sagt Zagiczek. So richtig in Fahrt soll der Businesspark nach der Fertigstellung der S7 im Jahr 2024 kommen, so wie jener in Heiligenkreuz.