Zwei Tote: Rettungswagen krachte im Burgenland in Pkw

Das Team des Rot-Kreuz-Stützpunkts in Oberpullendorf war mit Blaulicht und Sirene am Weg zu einem Einsatz in Ritzing, als es im Ortsgebiet von Horitschon drei Autos vor sich hatte.

Rettung überholte, Pkw bog ab

Beim Überholvorgang bei der Ortsausfahrt in Richtung Ritzing krachte es seitlich in das Fahrzeug des Ehepaars aus Horitschon, das gerade links in die Gasse ihres Wohnhauses abbiegen wollte.

Der Pkw prallte noch in eine Zaunmauer. „Die Insassen des Autos sind beide an ihren schweren Verletzungen vor Ort gestorben“, so Polzer.