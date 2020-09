Zwei Ladendiebe in Parndorf festgenommen

Zwei mutmaßliche Ladendiebe sind am Montagnachmittag in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen worden. Ein 49-jähriger und ein 37-jähriger Mann seien von einem Privatdetektiv dabei beobachtet worden, wie sie mit einer Entsicherungskralle die Diebstahlsicherungen bei 18 Kleidungsstücken entfernten und diese ohne zu bezahlen zu ihrem Fahrzeug brachten, berichtete die Polizei am Dienstag.

Der Schaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die beiden Männer wurden in die Justizanstalt Eisenstadt gebracht.