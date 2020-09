Burgenland: Stärkere Jahrgänge drängen nach

Das Schicksal der Wiener Schüler ist den burgenländischen erspart geblieben. Weil die Corona-Ampel in der Bundeshauptstadt auf gelb steht, war für die Kinder und Jugendlichen das Tragen von Masken verpflichtend.

Nicht aber für Eltern, die beim KURIER-Lokalaugenschein in Wien-Penzing Schulter an Schulter standen. So wie auch im BG Zehnergasse in Wiener Neustadt.