Schulstart bringt Corona-Hotline und Bildungskrisenstab

von Theresa-Marie Stütz und Niklas Varga

112.000 Wiener Schülerinnen und Schüler starten am Montag in das neue Schuljahr. In

Zeiten von Corona müssen dabei neue und große Herausforderungen bewältigt werden.

Deshalb hat die Stadtregierung ein Maßnahmenpaket geschnürt, um Eltern zu entlasten. Dazu zählen eine eigens eingerichtete Corona-Hotline und ein Bildungskrisenstab.

Zudem soll ein Pool an Reservelehrern einen Unterrichtsausfall verhindern.