Wie ein Südburgenländer an der Energiezukunft arbeitet

„Unser Ziel ist es, mit den Gemeinden ein regionales Energiesystem umzusetzen und zu zeigen, was alles möglich ist“, schildert Schneemann. Fünf EU-Forschungsprojekte laufen bei ihm parallel zusammen. Die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden sei gut, von Oberwart mit 7.000 bis Rauchwart mit 300 Einwohnern sind alle Größen vertreten.

„Es ist eine Chance für die Region und bringt auch mehr Touristen“, sagt Schneemann. Schon jetzt kommen zahlreiche Vertreter anderer Kommunen aus den Bundesländern und informieren sich über die Modellregion.

„Wir haben auf der grünen Wiese begonnen und daraus gelernt. Dieses Wissen bieten wir auch anderen an und wollen es wirtschaftlich verwerten“, erklärt der Unternehmer. Mit seinem neuen Kompetenzzentrum in Stegersbach sollen noch mehr Fachbesucher angelockt werden. Das Ziel des Bundes, „Klimaneutralität bis 2030“, hält er für unrealistisch. „Wenn man es ernst meint und sachlich betrachtet, ist die Geschwindigkeit viel zu gering, der vollumfassende Blick ist nicht da. Wenn wir nicht an Tempo zulegen, werden wir es nicht schaffen“, sagt der Experte.

"Wir müssen in die Umsetzung kommen"

In der Technologie und bei den notwendigen Innovationen gebe es „stündlich neue Entwicklungen im Speicherbereich“, sagt Schneemann. Trotzdem sei in den vergangenen Jahrzehnten zu wenig passiert. In vielen Gemeinden fehle das Verständnis für die erneuerbare Energie. „Die Protagonisten wollen keine Arbeit damit haben, also bieten wir ein ‚Full Service Paket‘ mit allen Förderungen und begleiten sie als Gesamtdienstleister von A bis Z“, sagt Schneemann.

Oft scheitern erneuerbare Energieanlagen an der Finanzierung. „Hier haben wir schon viele Bürgerbeteiligungsprojekte abgewickelt und ein breites Portfolio angelegt, um Projekte umzusetzen“, sagt Schneemann, der kein Freund von Konzepten ist. „Wir müssen in die Umsetzung kommen, nur so können wir etwas bewirken.“