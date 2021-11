XXXLutz Lager: NGO schaltet Landesverwaltungsgericht ein

Die Umweltschutzorganisation „Alliance for Nature“ lässt im Rechtsstreit um den Bau des XXXLutz-Zentrallagers in Zurndorf nicht locker.

Generalsekretär Christian Schuhböck und seine Unterstützer sind der Ansicht, dass es bei der Baubewilligung zu schwerwiegenden Rechtsverstößen gekommen sei. Anfang November wurden in der Causa mehrere Anzeigen an die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erstattet. Wegen vermuteter Malversationen wurden burgenländische Spitzenbeamte, die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See, Zurndorfs Bürgermeister sowie Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) angezeigt.

Bei der WKStA wird das Einlangen der Anzeige auf KURIER-Anfrage bestätigt. Diese sei aber bereits an die zuständige Staatsanwaltschaft Eisenstadt weitergeleitet worden, wo im vergangenen Sommer eine ähnliche Anzeige mangels Anfangsverdachts abgeschmettert wurde.