Rückkehr nach Österreich: Zentrallager bringt 320 Jobs

Am Standort in Zurndorf werden in der ersten Phase etwa 120 Personen beschäftigt sein. Im Endausbau wird der Mitarbeiterstand auf zirka 320 Personen anwachsen. Es entstehen Arbeitsplätze in verschiedensten Fachbereichen der Logistik und Verwaltung, auch Lehrlinge sollen ausgebildet werden.

Wenn alles fertig ist, soll das Lager sogar mehr Energie produzieren, als verbrauchen – so lautet zumindest das Ziel. Dafür werden am Dach mehrere tausend Quadratmeter Fotovoltaik-Anlagen installiert. Der Großteil des damit produzierten Stroms soll ins Netz eingespeist werden. 120.000 Quadratmeter Lagerfläche werden geschaffen.