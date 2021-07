Großprojekt in Zurndorf: Naturschutz gegen Lutz – die Zweite

Christian Schuhböck sieht aber auch andere Gründe, die für ein UVP-Verfahren sprechen würden. Allen voran die Überreste einer römischen Villa aus dem 3. Bis 4. Jahrhundert, die bei den Erdbewegungen in Zurndorf freigelegt wurden. „Meiner Meinung nach müsste aufgrund dieser äußerst wertvollen Kulturgüter eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden. Denn es geht nicht an, dass diese Römersiedlung zugunsten eines Möbellagers einfach planiert und zubetoniert wird“, so Schuhböck.

Seit der Entdeckung der historischen Funde in Zurndorf finden die Erdarbeiten in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt statt. Die archäologischen Ausgrabungen hat XXXLutz mit 350.000 Euro unterstützt. Einige der Fundstücke sollen nach Abschluss der Bauarbeiten auch vor Ort besichtigt werden können.