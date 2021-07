Auch ohne Proporz gibt`s zwei Geschäftsführer in Landesfirma

Jahrelang hatte die Wirtschaftsagentur Burgenland (früher WiBAG und WiBUG) zwei Vorstände. Die rot-blaue Regierung wollte ab 2015 den Proporz auch bei den Postenbesetzungen abschaffen und installierte in der Förderagentur des Landes einen Alleingeschäftsführer, seit 2017 Harald Zagiczek.

Mittlerweile gibt‘s eine rote Alleinregierung – und trotzdem wieder zwei Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Burgenland GmbH, deren 35 Mitarbeiter für Standortmarketing, Betriebsansiedelungen, Förderungen und Beteiligungen (u.a. am Avita-Resort in Bad Tatzmannsdorf und an der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen) zuständig sind.