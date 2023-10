WWF warnt davor, Wasser in den Neusiedler See einzuleiten

Land: See k├Ânnte durch Zuleitung langfristig gerettet werden

Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner (SP├ľ) betonte hingegen ebenfalls in einer Aussendung, dass der Neusiedler See nur durch die Zuleitung aus der Donau langfristig abgesichert werden k├Ânne und verwies auf eine Machbarkeitsstudie, die das Land in Auftrag gegeben hatte.

"Wir unternehmen alles, um den See in all seinen Facetten und seiner Vielf├Ąltigkeit nachhaltig abzusichern - dabei ist eine Zuleitung zentraler Bestandteil unserer Bem├╝hungen", so Dorner.

Ôץ Mehr dazu: Warum der Neusiedler See kein Ablaufdatum hat