Wo Flaschen seit 15 Jahren eine zweite Chance bekommen

Jährlich werden am Standort in Müllendorf über eine Milliarde PET-Flaschen wiederverwertet, das entspricht rund 30.000 Tonnen. Seit 2007 wurden bereits 325.000 Tonnen PET-Material im Ressourcen-Kreislauf gehalten.

Nach einem pandemiebedingten Rückgang im vergangenen Jahr verzeichnet PET to PET für das erste Halbjahr eine erfolgreiche Zwischenbilanz mit einem neuen Rekordwert: 15.131 Tonnen PET-Getränkeflaschen wurden in Müllendorf wiederverwertet, das entspricht einer Steigerung von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau (2019: 14.329 Tonnen). Aktuell sind am Betriebsstandort in Müllendorf 81 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.