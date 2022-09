Positive Bilanz der Landesbusse: 1.000 Fahrgäste zwischen Mitte und Süd

Mit Schulbeginn haben zwei neue Buslinien, die die Bezirke Oberwart und Oberpullendorf miteinander verbinden, den Betrieb aufgenommen. Die erste Zwischenbilanz ist positiv. Bereits in der zweiten Woche nutzten rund 1.000 Fahrgäste die Verbindung zwischen Weppersdorf und Oberwart beziehungsweise Deutschkreutz und Pinkafeld.

Damit werde auch die B 50 vom Individualverkehr entlastet. Außerdem ersparten sich einige Familien Geld, weil deren Kinder nicht mehr das Internat in Oberschützen besuchen müssen, betont Landesrat Heinrich Dorner in einer Aussendung. Auch beim Südburgenlandbus, der die Region mit Graz verbindet, steigen die Fahrgastzahlen kontinuierlich an.