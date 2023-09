Wo feiern Sie am Wochenende? Voller Terminkalender im Burgenland

Am Sonntag gibt es vor dem großen Abschlussfest noch eine Matinee, unter anderem mit dem „Wahl-Burgenländer syrischer Herkunft“, Hamed Abboud. Das Programm beginnt am Freitag um 18 Uhr, am Samstag um 15 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Der Drei-Tages-Pass für die Literaturtage kostet 25 Euro.

➤ Lesen Sie auch: Fußball: Wer folgt Ex-Schiri Günter Benkö als Präsident?