Wo derzeit Sport im Freien möglich ist

In der burgenländischen Landeshauptstadt ist die Kunsteisbahn im Allsportzentrum bereits seit Mitte Oktober geöffnet.

Der frühere Eröffnungstag in Eisenstadt war vor allem der Überdachung und der neuen Seitenwände sowie den kalten Temperaturen geschuldet. Auch jetzt, in Zeiten des Lockdowns, sei das Sport- und Freizeitangebot – vor allem auch für Kinder – besonders wichtig, heißt es aus dem Rathaus. Während der Eislaufplatz am Vormittag vor allem von Schulen im Sportunterricht genutzt wird, drehen nachmittags hauptsächlich Jugendliche am Eis ihre Runden. Der Eislaufplatz werde derzeit insgesamt relativ gut genutzt, wenn auch nicht so intensiv wie zum Saisonstart im Oktober, sagt eine Sprecherin der Stadt.