Burgenlands Wirtschaft: Präsident Wirth fordert bessere Bedingungen

239 Tage nach seiner Angelobung trat Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth am Mittwoch erstmals vor das Wirtschaftsparlament.

Im Gepäck hatte er nicht nur die Sorgen der burgenländischen Unternehmer, sondern auch klare Forderungen an die Politik.

Wirth appellierte an die politischen Verantwortlichen, ein klares Bekenntnis zur Privatwirtschaft abzugeben und keine Konkurrenzierung zu betreiben. "Wir Unternehmer sollen nicht auf Förderungen angewiesen sein. Wir brauchen ordentliche Rahmenbedingungen, Bürokratieabbau, beschleunigte Genehmigungsverfahren. Wir brauchen einfach einen attraktiven Standort, an dem wir die regionale Wirtschaft beleben können", so Wirth.

Statt Abhängigkeit von Förderungen fordert Wirth einen attraktiven Wirtschaftsstandort mit klaren Regeln und effizienten Verfahren. Nur so könne das Burgenland für Unternehmer attraktiv bleiben und die regionale Wirtschaft nachhaltig beleben.