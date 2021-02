Winzer Wohlrab sieht beim „gemischten Satz“ rot

Rebellischer Roter

Der Wulkaprodersdorfer Winzer Willi Wohlrab bewirtschaftet ebenfalls einen nicht sortenrein ausgepflanzt Weingarten und daraus wird der „rote gemischte Satz: föllig blau“ gekeltert. Seit 31. Dezember 2020 darf die Bezeichnung „gemischter Satz“ allerdings nur mehr bei Weißweinen verwendet werden, wie die Weinbezeichnungsverordnung gesetzlich regelt.

Mit der hatte Wohlrab schon 2019 seine Probleme, als mehrere Etiketten und 420 Flaschen Schaumwein beschlagnahmt wurden. Damals durfte der Bio-Winzer die Riede auf den Etiketten nicht nennen, weil er wegen einer fehlenden Prüfnummer, keinen Qualitätswein, sondern Landwein produziert hatte.

Auch dieses Mal geht es um die Wahrheit am Etikett. „Genau wie die Definition des ,gemischten Satz’ es vorschreibt, so machen wir das und dürfen es jetzt nicht mehr aufs Etikett schreiben, weil es Rotwein ist“, kritisiert Wohlrab.

Sein Weingarten am Ried Föllig sei ein rares Überbleibsel aus früheren Zeiten. „Damals haben die Bauern alles gepflanzt, das an Rebmaterial da war“, sagt Wohlrab. Er sieht mit der Änderung der Weinbezeichnungsverordnung auch eine Verwässerung der Spezialität. Im Gegensatz zum „Wiener gemischten Satz“, bei dem die Trauben aus einem Weingarten stammen müssen, können ohne die Ortsbezeichnung Wien, die Trauben von verschiedenen Weingärten zusammengetragen werden. Sofern sie gemeinsam verarbeitet werden, dürfe die Bezeichnung „gemischter Satz“ am Etikett stehen.