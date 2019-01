Kampf um „Wahrheit am Etikett“

„Ein Hinweis auf die Riede darf nicht mehr sein. Jetzt bin ich gezwungen das Wort Weinland draufzuschreiben“, kritisiert der Winzer. Weinland müsse auch doppelt so groß am Etikett stehen, wie Wulkaprodersdorf, weil die Wohlrab-Produkte nur als Land- und nicht als Qualitätswein in den Verkauf gehen dürfen.

Doch das waren nicht die einzigen Einwände. „Statt dem Adressenblock haben wir nur unsere Internetadresse gehabt, auch das geht nicht“, sagt Wohlrab. Die nächste Abmahnung gab es für den Alkoholgehalt des Weins. „Ich darf nicht den tatsächlich gemessenen Wert schreiben, sondern muss auf ganze oder halbe Prozente runden“, kritisiert Wohlrab.

Stellungnahme von der Bundeskellereiinspektion zum Fall Wohlrab gibt es keine. Aktuelle Zahlen gibt es nicht, doch 2017 wurden von insgesamt 4317 Betrieben 36.584 Anträge auf Erteilung der staatlichen Prüfnummer gestellt, „davon mussten 3266 aufgrund von sensorischen oder analytischen Beanstandungen abgelehnt werden“, heißt es vom Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Dem Betrieb stehe es dann frei, den Wein in einer entsprechend niedrigeren Kategorie, etwa als Landwein zu verkaufen. Wenn trotzdem versucht werde, den Wein als Qualitätswein zu vermarkten, könne es zur Beschlagnahme kommen. Wohlrab geht es nicht um die Prüfnummer, „mir geht es darum, dass ich auf meine Etiketten nicht die Wahrheit schreiben darf“, so der Winzer, der bereits neue Etiketten drucken lässt.