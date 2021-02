„Gscheide“ Becher und Schmuck aus Meisterhand

Unter dem Namen „Da Gscheide“ ist er käuflich zu erwerben, in 19 Farben und verschiedensten Variationen und Größen. Das Attribut „gscheid“ hat er sich verdient, weil er helfen soll, Müll zu vermeiden, wie die beiden erklären. „Ziel ist es, die Plastikbecher aus den Kaffeeautomaten in Schulen oder in Firmen zu verbannen. Unser Becher passt in jede Maschine und ist beliebig oft wiederverwendbar“, sagt Ringhofer.

Produziert werden die Becher in Pinkafeld in der Werkstatt natürlich in Handarbeit. „Für Firmen gibt es auch eigene Logo-Beschriftungen“, sagt die Unternehmerin. Ringhofer hat an der Universität für angewandte Kunst Keramik studiert und neben den Becher kreiert sie auch eine eigene Schmucklinie. „Porzellan wirkt eigentlich schwer, in Wirklichkeit ist es aber irrsinnig leicht und modern, ich schaffe immer neue Kreationen“, sagt Ringhofer. Es brauche viele Arbeitsschritte, bis ein Schmuckstück fertig ist. Aus einer flach ausgewalzten Porzellanplatte schneidet sie die gewünschten Formen aus und bearbeitet sie .