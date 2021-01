Mittelburgenland bangt um Geburtenstation

Die weitere Planung

Dazu braucht es eine längerfristige Planungsgrundlage. Im Zuge eines neuen Prozess wird geprüft, wie die Standorte Oberpullendorf, Oberwart und Güssing noch stärker zusammenarbeiten können. Das neue Schwerpunktkrankenhaus in Oberwart soll durch die beiden anderen Standorte in manchen Bereichen entlastet werden.

Die Voraussetzungen dafür wurden bereits zum Teil geschaffen beziehungsweise sind in Vorbereitung. So soll zum Beispiel in Güssing ein Departement für Akutgeriatrie und Remobilisation etabliert und die Augenklinik in Oberpullendorf ausgebaut werden.

Warum die Geburtenstation am mittelburgenländischen Standort jetzt zur Diskussion steht, erklärt die Krages sowohl mit „Quantität als auch Qualität“. Denn während es in Eisenstadt und Oberwart eine Neonatologie (Kinder-Intensivstation) gibt, fehlt diese in Oberpullendorf.