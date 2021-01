Burgenland: Ärztekammer bangt um wohnortnahe Versorgung

Seit 1. Jänner 2021 stehen mehrere Abteilungen in den Spitälern Güssing und Oberwart unter gemeinsamer Führung eines Primars.

Eduard Klug übernimmt zusätzlich zur Chirurgie in Oberwart die Abteilungsleitung am Standort Güssing. Standortleiterin in Güssing ist Irmgard Luisser.

Herbert Gruber ist in beiden Häusern Chef der Anästhesie/Intensivmedizin, in Güssing wird die bisherige interimistische Abteilungsleiterin Veronika Tajmel verantwortlich.

Mit Dieter Pertl bekommt auch die Orthopädie/Traumatologie in Oberwart und Güssing einen gemeinsamen Abteilungsvorstand. Standortleiter im kleineren Spital Güssing wird bis März Horst Kallich, danach Werner Maurer-Ertl.

Und nach der Pensionierung des ärztlichen Direktors in Güssing, Wilfried Horvath, folgt ihm interimistisch Gerhard Puhr. Ob Güssing einen eigenen ärztlichen Gesamtleiter behält oder die Oberwarter Spitalsdirektorin Astrid Mayer beide Standorte übernimmt, wird man sehen.